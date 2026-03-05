Klaas Otto met hartklachten in ziekenhuis, advocaat wraakt rechtbank
No Surrender-oprichter Klaas Otto (58) uit Bergen op Zoom is woensdagavond onwel geworden op een terras en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij ligt op de hartbewaking met hartklachten. Dat vertelde zijn advocaat donderdagochtend in de rechtszaal in Breda. Daar werd Otto verwacht voor zijn rechtszaak over zijn misdaadwinsten. Justitie wil hem voor bijna 1,9 miljoen euro kaalplukken. Rond het middaguur werd duidelijk dat het ziekenhuis hem mogelijk vandaag al naar huis stuurt. Het proces ontaardde donderdagmiddag in een wraking.
"Gisteravond heeft hij op terras gezeten en daar is hij out gegaan. En daarna afgevoerd", vertelde zijn advocaat Louis de Leon de rechtbank. Otto zat met zijn partner op een terras.
De advocaat heeft samen met zijn collega-advocaat Zilver een verzoek ingediend om het proces opnieuw uit te stellen. De zaak is in 2020 in de rechtszaal in Breda begonnen maar steeds onderbroken.
Motorclub
Otto is al diverse keren veroordeeld. Celstraf kreeg hij onder meer voor het leiden van de inmiddels verboden motorclub No Surrender. Die straf van drie jaar heeft hij uitgezeten. Er speelt nog wel een hoger beroep over onder meer witwassen, afpersing en bedreiging. Daarvoor kreeg Otto in 2018 al zes jaar cel.
Daarnaast hangt hem al jaren deze kaalplukzaak boven het hoofd. Politie en justitie denken dat hij vele jaren geleden met zijn autobedrijf in Bergen op Zoom misdaadgeld witwaste. In het begin werd nog becijferd dat het meer dan drie miljoen euro was. Nu wil het OM graag 1.872.891, 14 euro. (1 miljoen, 872 duizend 891 euro en 14 cent)
Otto heeft dat witwassen altijd ontkend. Hij zegt steeds dat hij graag zelf wil uitleggen dat er niks crimineels gebeurde in zijn autohandel. Zijn advocaat benadrukte dat ook donderdag in de rechtszaal. Zonder Klaas geen proces, is de boodschap. De officier van justitie verzet zich en wil dat de zaak gewoon doorgaat.
Privacy
De rechtbank probeerde donderdagochtend meteen informatie in te winnen bij het ziekenhuis waar Otto ligt, maar kreeg nee te horen, vanwege privacyredenen. De advocaten van Otto kregen een half uur de tijd om met bewijs te komen over zijn situatie.
Van Otto is bekend dat hij al zeker sinds 2021 kampt met hartklachten. Het is vaker ter sprake geweest tijdens zijn rechtszaken.
Na een onderbreking vertelde advocaat De Leon dat hij een medewerkster cardiologie heeft gesproken en de verdachte zelf. "Ik heb meneer Otto zelf nog even gesproken. Dat was niet de bedoeling want hij moet rust houden. Hij ligt aan allerlei slangetjes en sensoren op zijn lijf, cardiologie.”
Veiligheid
Aansluitend volgde een nieuw verzoek van zijn advocaat Zilver. Om achter gesloten deuren iets uit te leggen over iets wat met veiligheid te maken heeft. Buiten de openbaarheid om dus. De officier van justitie verzette zich.
De rechtbank trok zich opnieuw terug voor beraad en besliste dat er achter gesloten deuren verder gesproken wordt over de onbekende veiligheidskwestie. Die zaak is eerder besproken maar waar het over gaat is onbekend. De advocaten vroegen om het verhoor van een bepaalde getuige.
Tegen het middaguur gingen de deuren weer open. De advocaten hadden vanuit het ziekenhuis nog geen aanvullende informatie. " Wel van de huisarts, zei een van de advocaten. De huisarts bevestigt de opname van Otto.
Advocaat De Leon benadrukte: "Meneer Otto is er niet. Ik wil het wel met hem bespreken. Ik weet niet of dit het juiste moment is." De officier reageerde kritisch. "Ik voel me nog steeds onvoldoende geïnformeerd."
Tijdens de zitting kwam een mail binnen van het ziekenhuis die werd voorgelezen. "Grote kans dat patiënt vandaag ontslagen wordt", las de rechtbankvoorzitter voor.
Wraking
"We hebben de hele dag de tijd," zei de rechtbankvoorzitter. En er volgde opnieuw een onderbreking voor overleg en lunchpauze.
Na de zoveelste hervatting beslisten de rechters dat een bepaalde getuige niet zal worden gehoord. Dat was het moment waarop advocaat De Leon de rechtbank wraakte. "De getuige is afgewezen en daarom heeft hij mij opgedragen de rechtbank te wraken. Hij vindt de rechtbank vooringenomen en partijdig. Hij vindt de redenering van de rechtbank volstrekt onbegrijpelijk." Het proces werd weer onderbroken.
Probleem
Een wrakingskamer begon tegen half vier aan een openbare zitting. Die andere rechters moesten onderzoeken of er echt andere rechters nodig zijn.
Probleem was dat de advocaat van Otto niet alles in de zaal wilde en kon uitleggen, omdat het nog steeds gaat over een vertrouwelijke veiligheidssituatie die eerder vandaag vertrouwelijk is besproken. Daarom werd de zaak opnieuw deels achter gesloten deuren behandeld.
De wrakingskamer besliste dat het wrakingsverzoek ongegrond is en dat de zittende rechters de zaak gewoon mogen voortzetten.
De rechtbank besliste, gezien de klok, dat ze vrijdag verder willen gaan. Want Klaas Otto zou mogelijk uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Advocaat De Leon vertelde dat hij een heel ander bericht had gekregen: Klaas Otto moet of is onder het mes.
De rechtbank vond de situatie zo onzeker en wil liever dat Otto herstelt. Daarom is de zaak uitgesteld tot 31 maart, hopelijk dan wel met de verdachte.