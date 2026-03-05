Klaas Otto met hartklachten in ziekenhuis, advocaat wraakt rechtbank

No Surrender-oprichter Klaas Otto (58) uit Bergen op Zoom is woensdagavond onwel geworden op een terras en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij ligt op de hartbewaking met hartklachten. Dat vertelde zijn advocaat donderdagochtend in de rechtszaal in Breda. Daar werd Otto verwacht voor zijn rechtszaak over zijn misdaadwinsten. Justitie wil hem voor bijna 1,9 miljoen euro kaalplukken. Rond het middaguur werd duidelijk dat het ziekenhuis hem mogelijk vandaag al naar huis stuurt. Het proces ontaardde donderdagmiddag in een wraking.

"Gisteravond heeft hij op terras gezeten en daar is hij out gegaan. En daarna afgevoerd", vertelde zijn advocaat Louis de Leon de rechtbank. Otto zat met zijn partner op een terras.

De advocaat heeft samen met zijn collega-advocaat Zilver een verzoek ingediend om het proces opnieuw uit te stellen. De zaak is in 2020 in de rechtszaal in Breda begonnen maar steeds onderbroken.

Motorclub

Otto is al diverse keren veroordeeld. Celstraf kreeg hij onder meer voor het leiden van de inmiddels verboden motorclub No Surrender. Die straf van drie jaar heeft hij uitgezeten. Er speelt nog wel een hoger beroep over onder meer witwassen, afpersing en bedreiging. Daarvoor kreeg Otto in 2018 al zes jaar cel.

Daarnaast hangt hem al jaren deze kaalplukzaak boven het hoofd. Politie en justitie denken dat hij vele jaren geleden met zijn autobedrijf in Bergen op Zoom misdaadgeld witwaste. In het begin werd nog becijferd dat het meer dan drie miljoen euro was. Nu wil het OM graag 1.872.891, 14 euro. (1 miljoen, 872 duizend 891 euro en 14 cent)

Otto heeft dat witwassen altijd ontkend. Hij zegt steeds dat hij graag zelf wil uitleggen dat er niks crimineels gebeurde in zijn autohandel. Zijn advocaat benadrukte dat ook donderdag in de rechtszaal. Zonder Klaas geen proces, is de boodschap. De officier van justitie verzet zich en wil dat de zaak gewoon doorgaat.

Privacy

De rechtbank probeerde donderdagochtend meteen informatie in te winnen bij het ziekenhuis waar Otto ligt, maar kreeg nee te horen, vanwege privacyredenen. De advocaten van Otto kregen een half uur de tijd om met bewijs te komen over zijn situatie.

Van Otto is bekend dat hij al zeker sinds 2021 kampt met hartklachten. Het is vaker ter sprake geweest tijdens zijn rechtszaken.