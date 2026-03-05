Geen alternatief? Dan blijft zorgvilla voor zieke kinderen in Waalre open

De directie van zorgorganisatie ExpertCare zegt dat vier zorgvilla's voor ernstig zieke kinderen toch openblijven als voor het einde van de maand nog geen andere plek voor de kinderen is gevonden. ExpertCare liet eerder weten de villa's, waaronder die in Waalre, te willen sluiten. De cliëntenraad verzet zich daartegen en zegt juridische stappen "niet uit te sluiten".

ExpertCare maakte eind januari bekend dat de vier zorgvilla's in Waalre, Rijswijk, Wezep en Vleuten per 31 maart gaan sluiten. De organisatie gaf aan dat de opvangplekken voor ernstig en chronisch zieke kinderen niet langer open konden blijven door hoge kosten en een personeelstekort.

De cliëntenraad van ExpertCare heeft woensdag de steun aan de directie ingetrokken. Het bedrijf zou hebben beloofd om vóór de sluiting voor alle kinderen een alternatief te regelen, maar dat gaat volgens de cliëntenraad niet lukken. ExpertCare geeft geen cijfers van het aantal kinderen waarvoor wél een alternatieve zorgplek is gevonden.

Geen alternatief

Volgens ExpertCare neemt de vraag naar thuiszorg toe, maar de cliëntenraad ziet dat niet als een realistisch alternatief voor de doelgroep van de villa's: "Iedereen in de branche weet dat er geen alternatief is voor deze kinderen. Dat is er op 31 maart niet, en ook in juli niet."

De voorzitter van de cliëntenraad zegt nog te hopen op een overname. Volgens hem hebben zich daarvoor meerdere partijen gemeld, maar door de snel naderende deadline zou het personeel ondertussen al op zoek gaan naar een andere baan.

De cliëntenraad erkent dat er problemen zijn bij ExpertCare en dat er sprake is van "miljoenenverliezen". De cliëntenraad hoopt op hulp vanuit onder meer de politiek en zorgverzekeraars.