Motorrijder zwaargewond na botsing tegen dichte poort in Tilburg

Een motorrijder is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing tegen een gesloten poort bij een bedrijf aan de Hectorstraat in Tilburg. Veel hulpdiensten rukten uit. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

De motorrijder reed op het terrein van het bedrijf. Daarna hoorden werknemers twee harde klappen. De motorrijder bleek met hoge snelheid tegen een gesloten poort van een hekwerk te zijn gereden.

De man raakte zwaargewond. Het hekwerk en de poort raakten ontzet door de klap. De politie onderzoekt het ongeluk.