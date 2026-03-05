Tot ver in de avond geen treinen door verwoeste bovenleiding in Zevenbergen

De bovenleiding van het spoor is donderdagochtend kapotgereden door een vrachtwagen bij een spoorwegovergang in Zevenbergen. De schade aan de overgang aan de Prins Hendrikstraat is groot

Volgens de NS rijden er tot zeker kwart over tien donderdagavond geen treinen op het traject tussen Roosendaal en Dordrecht.