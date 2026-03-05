Advertentie
Tot ver in de avond geen treinen door verwoeste bovenleiding in Zevenbergen
Vandaag om 11:17 • Aangepast vandaag om 14:19
De bovenleiding van het spoor is donderdagochtend kapotgereden door een vrachtwagen bij een spoorwegovergang in Zevenbergen. De schade aan de overgang aan de Prins Hendrikstraat is groot
Volgens de NS rijden er tot zeker kwart over tien donderdagavond geen treinen op het traject tussen Roosendaal en Dordrecht.
Een aannemer neemt momenteel de schade op en maakt een plan om de bovenleiding te herstellen, aldus spoorbeheerder ProRail.
Bussen ingezet
Eerder meldde NS nog dat de problemen tot kwart over acht zouden duren. Er rijden stopbussen tussen Lage Zwaluwe, Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal.
