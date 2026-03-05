Verwoeste bovenleiding bij Zevenbergen, bijna de hele dag geen treinen

De bovenleiding van het spoor is donderdagochtend verwoest bij een spoorwegovergang aan de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen. De schade is groot en vermoedelijk aangericht door een vrachtwagen.

Volgens de NS rijden er tot zeker kwart over acht donderdagavond geen treinen op het traject tussen Roosendaal en Dordrecht.

Oorzaak nog onduidelijk

Wat er precies is gebeurd op het spoor is rond half twaalf nog niet helemaal duidelijk. Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant lijkt het erop dat de schade is aangericht door een vrachtauto, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.