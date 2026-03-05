Deze winnaar van Europa Cup I krijgt een plek op Walk of Fame van PSV

Oud-PSV'er en huidig bondscoach Ronald Koeman krijgt zaterdag een plek op de Walk of Fame van PSV. Hij wordt daarmee de 24ste PSV'er die wordt opgenomen in de eregalerij van de Eindhovense landskampioen.

Koeman maakte in 1986 de, pikante, overstap van Ajax naar PSV. In Eindhoven werd Koeman een van de steunpilaren van het gouden seizoen 1987/1988. De Europa Cup 1 werd gewonnen, PSV werd landskampioen en ook de KNVB-beker ging naar Eindhoven.

Koeman vertrok in 1989 naar Barcelona om in 2006 terug te keren als trainer van PSV en pakte direct de landstitel in 2007. De voormalige verdediger wordt nu geëerd voor zijn successen en bijdragen aan PSV.

PSV op de kaart gezet

Algemeen directeur Marcel Brands van PSV: "Ronald Koeman heeft PSV niet één keer, maar twee keer op de kaart gezet. Als speler was hij bepalend in ons meest succesvolle Europese seizoen ooit. Als trainer bewees hij opnieuw wat hij waard is. Dat verdient een permanente plek in het Philips Stadion."

Zaterdag voorafgaand aan het thuisduel met AZ wordt de tegel door Koeman zelf onthuld in het stadion.

24 clubiconen

Met de vereeuwiging van Koeman komt het aantal PSV'ers dat een plek heeft op de Walk of Fame op 24. Dit zijn de andere clubiconen met een tegel in de eregalerij: Kees Rijvers, Guus Hiddink, Phillip Cocu, Mark van Bommel, Ruud van Nistelrooij, Jan van Beveren, Hans van Breukelen, Heurelho Gomes, Willy van der Kuijlen, Berry van Aerle, René van de Kerkhof, Willy van de Kerkhof, Eric Gerets, Ronaldo, Romário, Luc Nilis, Arjen Robben, Mateja Kezman, Adrie van Kraaij, Ruud Gullit, Luuk de Jong, Jan Heintze en Alex.