VIDEO

Daken met zonnepanelen in brand in Eindhoven

Vandaag om 13:40 • Aangepast vandaag om 15:24

Van twee huizen in de Trompetstraat in Eindhoven stond het dak donderdagmiddag in brand. De brandweer voerde eenmaal ter plaatse al snel extra bluswater aan.

Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand brak rond halftwee uit. Twee blusvoertuigen werden ingezet, net als een hoogwerker. Er werd volgens de brandweer ingezet op het blussen van de brand en het verwijderen van dakpannen, mede omdat er zonnepanelen aanwezig zijn.

Omdat er extra bluswater nodig was, kwam een eenheid van de brandweer met een extra dikke slang om water van verdere afstand naar de brand te kunnen brengen. 

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

