Tientallen mensen zijn de dupe van vakantiehuisjes die niet bestaan

Een 36-jarige vrouw uit Uden heeft vorige zomer tientallen mensen opgelicht. Ze verhuurde zogenaamd chalets in de buurt van Arnhem en bood deze via Facebook aan. Deze week werd ze op heterdaad betrapt en opgepakt door de politie. Omroep Brabant sprak met meerdere gedupeerden die vertellen hoe de oplichtster te werk ging.

Genieten van het mooie weer en de heerlijke natuur in de omgeving van Arnhem. Voor veel mensen klonk dat vorige zomer als een perfect plan. Via Facebook vonden zij een chalet in de buurt van de Hoge Veluwe. Hun vakanties gingen alleen niet door, en hun geld zijn ze kwijt. Extra voorzichtig

"Ik wilde samen met mijn kinderen last minute weg in eigen land en vond een heerlijk huisje in de buurt van de Veluwe via Facebook", vertelt Corine uit Oss. "Omdat ik weet dat er veel mensen worden opgelicht, wilde ik extra voorzichtig zijn en besloot ik te bellen met de verhuurster." Het contact verliep prettig en alles leek betrouwbaar. Corine besloot daarom vijfhonderd euro over te maken. Nog geen halfuur later stuitte ze op een Facebookbericht waarin werd gewaarschuwd voor dezelfde vrouw, die mensen zou oplichten. "Ik schrok en besloot meteen contact op te nemen met de verhuurster. Zij stelde mij gerust en verzekerde mij dat alles goed was."

Toch zat het Corine niet lekker, dus nam ze contact op met het park. Daar kreeg ze te horen dat het huisje dat zij had geboekt helemaal niet bestond. Toen ze met dat verhaal bij de verhuurster aankwam, begonnen de smoesjes. "Ze vertelde mij dat ze het ging regelen", vertelt Corine. Niks was minder waar, dus deed ze aangifte bij de politie.

Foto's van een van de vakantiehuisjes die de vrouw zogenaamd verhuurd (foto: gedupeerden).










