Drugs en wapen gevonden in huis in Oudenbosch, burgemeester sluit woning

In een huis aan de Strijdmondlaan in Oudenbosch is woensdag een drugslab aangetroffen. In de keuken van het huis werd de designerdrug flakka gemaakt. Twee verdachten zijn opgepakt. Het huis is donderdag gesloten op last van de burgemeester.

Ook werd in het huis een vuurwapen gevonden. De twee opgepakte verdachten zijn een vrouw van 39 uit Roosendaal en een man van 36 uit Etten-Leur. Zij zitten vast.

Huis gesloten

Burgemeester Anne Mulder zegt dat ze de woning voor een periode van drie maanden gesloten heeft. In het huis zat een drugslab, al is het onduidelijk wanneer dat is aangetroffen.

“Het drugslab kwam aan het licht door een melding bij Meld Misdaad Anoniem. Een drugslab levert een gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Ik vind dit niet acceptabel voor direct omwonenden en de buurt”, stelt Mulder.