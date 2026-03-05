Bijna 500 asielzoekers krijgen opleiding in techniek: 'Ik wil naar ASML'

Eindhoven leidt ruim 230 asielzoekers op voor een baan in de microchipindustrie. De plannen zijn om in de hele Brainportregio ook nog eens 250 asielzoekers op te leiden. Het tekort aan handjes in de techniek is zo groot dat nu ook deze groep in beeld komt. Het gaat om mensen die gevlucht zijn en nog niet weten of ze in Nederland mogen blijven. Mohammed (25) Al Ashaari uit Jemen is enthousiast: "Ik wil bij ASML gaan werken."

Het is volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de eerste keer dat er op deze grote schaal asielzoekers worden opgeleid. Het gebeurt wel vaker, maar dan gaat het om maximaal twintig deelnemers. Mohammed zit samen met andere asielzoekers deze donderdag in de schoolbanken van Summa om Nederlands te leren. Tijdens deze les leren ze de weg te vragen. Het is duidelijk in welke regio ze zijn aanbeland. Op de oefenkaart staat het stadion van PSV, het Evoluon en ook het gebouw en de naam van ASML. Mohammed is nu twee jaar in Nederland en woont in de opvang aan de Sliffertsestraat in Eindhoven. In Jemen was hij niet met techniek bezig, maar nu wil hij dat heel graag. "Ik vind het echt leuk." Zijn droom is een baan bij de chipmachinefabrikant. "ASML is echt een groot bedrijf. Niet alleen in Nederland, maar in de wereld. ASML heeft straks ook heel veel werk."

Het lesmateriaal om de weg te leren vragen.

Eerst de taal leren is in de techniek een vereiste. 'Techniek heeft grote risico's als het verkeerd gaat", zegt programmamanager Jeroen Wissink van Summa. "Dus die veiligheidsaspecten zijn belangrijk en die vinden veelal in het Nederlands plaats." Na het intensieve taaltraject begint de opleiding in de techniek. "De belangstelling onder asielzoekers is enorm", zegt Wissink van Summa. "Het is een ontzettend gemotiveerde groep die heel graag wil." Het merendeel van de deelnemers is man. 54 Vrouwen doen er mee, zoals Afnan (23) Aatapi. Ze komt uit Irak en woont nu zes jaar in Nederland. Nog steeds weet ze niet of ze mag blijven. Ze geniet van de opleiding. "Het is echt leuk omdat meisjes in mijn land niet de kans hebben om techniek te leren, terwijl ik juist interesse heb in technologie. Ik zou wel bij Philips willen werken."

Deelnemers aan het opleidingstraject voor asielzoekers in Eindhoven (foto: Rogier van Son).

De Brainportregio heeft de komende jaren duizenden extra medewerkers nodig in de halfgeleider- en microchipindustrie. De nood in de regio is hoog, volgens wethouder Saskia Lammers van Eindhoven. "We hebben in deze regio echt elk talent nodig voor de microchipsector. Dus ook deze groep." De wethouder kwam donderdag een les volgen. "Wij vinden het heel erg belangrijk dat je je meteen welkom voelt in de stad. We willen dat je de taal leert en dat werken heel snel op de agenda staat. Dat helpt echt voor degene die hier naartoe komt. En dat helpt voor onze stad, want iedereen doet mee." Mocht de asielzoeker alsnog niet in Nederland kunnen blijven of een andere richting kiezen, dan is dat volgens de wethouder geen probleem. "Zelfs als je hier niet kan blijven, heb je de tijd op een heel fijne manier doorgebracht. Je brengt dan ook weer kennis en vaardigheden mee terug." De eerste asielzoekers kunnen deze zomer al aan de slag.