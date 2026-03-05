Deze mensen kennen elkaar niet, maar eten wel samen: 'Delen is belangrijk'

Zodra de klok half zeven slaat, begint Halil aan de dua, het gebed waarmee het vasten wordt verbroken. Het is iets wat hij tijdens de ramadan dagelijks doet, maar dit keer zitten er drie totaal onbekenden aan tafel. Via Stichting Samen hebben zijn vrouw Songul en hij een iftar voorbereid voor de Tilburgers Mascha, Jaap en Tonny. "Bij de ramadan is het belangrijk om te delen wat je hebt."

Nog voordat het eten op tafel staat, barst het gesprek los. Mascha en Jaap zijn al 23 jaar getrouwd en zijn samen met moeder Tonny naar de iftar gekomen. "Ik ben taalmaatje van een Turks gezin in de Reeshof en vind het interessant om nieuwe culturen te leren kennen", vertelt Mascha, voor wie het de derde keer is. Ondanks de volle monden valt het gesprek allesbehalve stil. De 71-jarige Tonny is nieuwsgierig naar de cultuur van het Turkse stel. "Ik vind het bijzonder. Wij weten er eigenlijk maar heel weinig van", stelt ze. "Ze zijn zo ontzettend gastvrij. Ik denk dat veel Nederlanders dit niet zomaar zouden doen. Ikzelf misschien ook niet."

Mascha vindt het ook een speciale avond en zou anderen aanraden ook eens aan te schuiven. "Veel mensen kennen hun buren niet eens", stelt ze. "Ik denk dat we allemaal wel eens wat meer mogen kijken naar wie er bij ons in de buurt woont. Er zijn veel vooroordelen over vluchtelingen. Het gaat altijd over het aantal, maar nooit over de mensen daarachter."

"Ik ben dankbaar voor Nederland en wil daarom deelnemen aan dit soort activiteiten."

Na het vasten te hebben verbroken met een slok water en een dadel, staat Halil op om een verse kom zelfgemaakte linzensoep in te schenken. Zodra het kommetje leeg is, staat zijn vrouw Songul op om het volgende gerecht op tafel te zetten: Turkse rijst, gekruid vlees en brood. Waar de niet-moslim Tilburgers het bijzonder vinden, geldt dat ook voor het Turkse stel, dat vluchtte uit hun geboorteland. "Wij wonen in Nederland en ik vind dat wij de Nederlandse cultuur moeten leren", stelt Songul. Niet veel later voegt haar man Halil toe: "Ik ben dankbaar voor Nederland en wil daarom deelnemen aan dit soort activiteiten."

"Voor de moslim is delen heel belangrijk, ook van eten en drinken."

Terwijl de borden langzaam wat leger en de buiken wat voller beginnen te raken, komen de volgende schalen gevuld met Turkse lekkernijen op tafel. Op de ene liggen opgerolde wijnbladeren met rijst en kruiden. Op de andere liggen een soort oliebollen, gevuld met gekruid gehakt. Mascha vindt het bijzonder hoe gastvrij Songul en Halil zijn. "Ze zijn heel dankbaar en open. Ze vertellen graag en vinden het leuk om op deze manier Nederlands te leren." Songul is ondertussen blij dat het eten en drinken in de smaak valt: "Voor de moslim is delen heel belangrijk, ook van eten en drinken. Ik ben heel blij dat ik het eten nu kan delen met deze Tilburgers."