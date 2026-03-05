Seksueel misbruik collega: 240 uur taakstraf geëist

Tegen Franciscus van E. (53) uit Deurne is donderdag in de rechtbank in Den Bosch een taakstraf van 240 uur geëist voor het seksueel misbruiken van een verstandelijk beperkte collega. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in de fietsenstalling en de rookruimte op het werk, maar ook in het huis van de broer van de verdachte. Zelf ontkent hij: "Ik heb haar met geen vinger aangeraakt."

Ze hielden wel goed contact met elkaar en Van E. nam haar weleens mee naar het huis van zijn broer. "Om een bakje koffie te drinken. Ik ben nooit lang alleen met haar geweest in dat huis, alleen eventjes als mijn broer de hond ging uitlaten."

De vrouw vertelde op een gegeven moment dat ze verliefd op hem was. Hij beantwoordde haar liefde echter niet. "Ik had toen al een relatie met mijn huidige vriendin", vertelt hij.

De verdachte en het slachtoffer werkten in 2022 allebei bij hetzelfde bedrijf in Beek en Donk. De twee konden het goed met elkaar vinden als collega's. Hij heeft een lichte beperking. Zij is verstandelijk beperkt en heeft de ontwikkeling van iemand van 1,5 tot 3 jaar oud.

Gesprek met begeleiders

De begeleiders van de vrouw merkten begin 2023 dat er iets met haar aan de hand was. Uiteindelijk kwam er mondjesmaat uit dat ze door Van E. seksueel misbruikt werd. Dat gebeurde op het werk en in het huis van zijn broer. Uit schaamte durfde ze dat niet eerder te vertellen.

Het slachtoffer is er donderdag niet bij, maar haar advocaat leest namens haar een brief voor. "Als eerste wil ik vertellen dat ik erg bang ben om hem tegen te komen. Jij had je handen thuis moeten houden. Het gaat beter met me, maar nu de rechtszaak aan de beurt is, ben ik veel aan het piekeren."

Als de rechter Van E. om een reactie vraagt, geeft hij aan dat hij ervan schrikt. Meerdere keren benadrukt hij dat het niet waar is. "Ik heb geen gemeenschap met haar gehad. Er is niets gebeurd."

Verklaringen van getuigen

Voor de officier van justitie staat het wel vast dat er sprake is van seksueel misbruik, ook al is het bewijs dun. Het slachtoffer heeft de ontwikkeling van een kind, maar haar verhaal is wel betrouwbaar. Ook de verklaringen van getuigen ondersteunen dit, waaronder die van de broer van de verdachte.

Anderzijds benoemt de officier dat de verdachte een lichte beperking heeft. "Ik realiseer me dat het zorgkader voor hem wegvalt als hij een lange gevangenisstraf krijgt. Ik ga ook niet vragen om een contact- en locatieverbod, omdat ik niet het idee heb dat verdachte nog contact wil zoeken met het slachtoffer."

Uiteindelijk komt de officier met een eis van één dag onvoorwaardelijke gevangenisstraf, een taakstraf van 240 uur en een verplichting tot het betalen van een schadevergoeding. De rechtbank doet hier op 19 maart uitspraak over.