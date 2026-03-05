Navigatie overslaan

Dief gaat ervandoor in bestelbus met pakketjes, politieauto beschadigd

Vandaag om 16:40 • Aangepast vandaag om 17:06
De auto van de wijkagenten in de wijk Reeshof in Tilburg raakte beschadigd na de achtervolging (foto: Instagram Wijkagenten Reeshof).
In Raamsdonksveer is donderdagmiddag een bus van een pakketbezorger gestolen. De dief reed er volgens de politie "als een bezetene vandoor". Ruim twintig agenten werden ingezet om hem in alle richtingen te kunnen onderscheppen.

Wijkagenten uit de wijk Reeshof in Tilburg wisten de bus uiteindelijk in Tilburg tot stilstand te brengen. De agenten gaven de bus naar eigen zeggen een 'klein' tikje om te stoppen, en dat werkte.

Echt een klein tikje zal het niet geweest zijn, want de politieauto raakte flink beschadigd. De auto werd door een berger meegenomen. "Het busje van bezorgdienst UPS had een paar krasjes achterop en ook op de voorzijde wat schade", laten de agenten op Instagram weten.

De verdachte is aangehouden. "De pakketjes kunnen weer bezorgd worden", besluiten de agenten.

