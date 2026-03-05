Dief gaat ervandoor in bestelbus met pakketjes, politieauto beschadigd

In Raamsdonksveer is donderdagmiddag een bus van een pakketbezorger gestolen. De dief reed er volgens de politie "als een bezetene vandoor". Ruim twintig agenten werden ingezet om hem in alle richtingen te kunnen onderscheppen.

Wijkagenten uit de wijk Reeshof in Tilburg wisten de bus uiteindelijk in Tilburg tot stilstand te brengen. De agenten gaven de bus naar eigen zeggen een 'klein' tikje om te stoppen, en dat werkte.