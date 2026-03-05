Hotel als tijdelijk thuis na flatbrand, bewoonster is tevreden over hulp

Omdat hun appartement in Bergen op Zoom door brand bij de buurman onbewoonbaar is geworden, maken een moeder en haar kinderen het beste van hun tijdelijke onderkomen in een hotel. Ze is erg blij dat ze een plek heeft waar ze met haar kinderen even kan bijkomen. "We maken er het beste van."

Hun huis is voorlopig onbewoonbaar en alle spullen die er stonden is het gezin kwijt, toch blijft de moeder positief. "Als de brand 's nachts was uitgebroken hadden we misschien niet meer geleefd. Dat is gelukkig niet gebeurd", concludeert ze. De kinderen van de vrouw zorgen voor positieve energie. "Je had ze moeten zien toen ze zagen dat er een bad is in de hotelkamer. Ze waren dolblij." Voorlopig slaapt het gezin dus in een hotel, maar ondertussen is de moeder druk met kijken voor een nieuwe woning. "Omdat ik niet weet hoelang het allemaal precies gaat duren voordat we een nieuw appartement krijgen, kijk ik ook naar een chalet ergens in de buurt waar ik tijdelijk heen zou kunnen. Dan hebben we wel een eigen plekje."