Hotel als tijdelijk thuis na flatbrand, bewoonster is tevreden over hulp
Omdat hun appartement in Bergen op Zoom door brand bij de buurman onbewoonbaar is geworden, maken een moeder en haar kinderen het beste van hun tijdelijke onderkomen in een hotel. Ze is erg blij dat ze een plek heeft waar ze met haar kinderen even kan bijkomen. "We maken er het beste van."
Hun huis is voorlopig onbewoonbaar en alle spullen die er stonden is het gezin kwijt, toch blijft de moeder positief. "Als de brand 's nachts was uitgebroken hadden we misschien niet meer geleefd. Dat is gelukkig niet gebeurd", concludeert ze.
De kinderen van de vrouw zorgen voor positieve energie. "Je had ze moeten zien toen ze zagen dat er een bad is in de hotelkamer. Ze waren dolblij."
Voorlopig slaapt het gezin dus in een hotel, maar ondertussen is de moeder druk met kijken voor een nieuwe woning. "Omdat ik niet weet hoelang het allemaal precies gaat duren voordat we een nieuw appartement krijgen, kijk ik ook naar een chalet ergens in de buurt waar ik tijdelijk heen zou kunnen. Dan hebben we wel een eigen plekje."
Ze voelt zich goed geholpen door woningbouwstichting Stadlander. "Ik word twee keer per dag gebeld door de woningcorporatie."
Boterhammen smeren
Het leven gaat ook gewoon door merkt het gezin. Zo smeren ze 's ochtends bij het ontbijt in het hotel boterhammen om mee te nemen naar school.
Terwijl de kinderen op school zijn gaat moeder dan weer van alles regelen. "Ik ben al drie keer in het appartement geweest om de schade in kaart te brengen en belangrijke spullen veilig te stellen." Alles zit onder het as en de kamers van allebei haar kinderen zijn bijna volledig verwoest.
Toch zijn er ook spullen die de brand hebben overleefd, zoals de opladers van de fietsen die veilig in de kast bij de voordeur lagen. "Die heb ik van de week meegenomen om te gebruiken, maar ze stinken zo intens erg dat ik denk dat we ze beter weg kunnen doen."
Grote brand
De brand brak maandagochtend rond half tien uit in een appartement op de vierde etage van de zogenoemde Heiningen-flats. Flatbewoners werden geëvacueerd en zagen de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak schreeuwend op zijn balkon staan.
In totaal raakte 28 appartementen beschadigd bij de brand. Bewoners van negen appartementen kunnen voorlopig niet thuis slapen en worden ondergebracht in een hotel in Bergen op Zoom.