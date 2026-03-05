Klaas Otto in het ziekenhuis en prehistorische kano: dit gebeurde vandaag

No Surrender-oprichter Klaas Otto met hartklachten in het ziekenhuis en de vondst van een prehistorische kano in Esch. Dit zijn de vijf verhalen die je donderdag gelezen moet hebben.

No Surrender-oprichter Klaas Otto (58) uit Bergen op Zoom werd woensdagavond onwel op een terras en belandde met hartklachten op de hartbewaking. Donderdagochtend verscheen zijn advocaat in de rechtbank in Breda, waar Otto verwacht werd voor zijn kaalplukzaak. Justitie wil hem voor bijna 1,9 miljoen euro aan vermeende misdaadwinsten aanklagen. De dag liep uit op een hectische juridische strijd met een wrakingsverzoek en uiteindelijk uitstel. Volgens zijn vrouw moest Otto onder het mes voor een zendertje naast zijn hart. Het proces is uitgesteld tot 31 maart. Hier lees je het hele verhaal.

Er is ook archeologisch nieuws. Bij opgravingen in Esch stuitte archeoloog Mette van de Merwe in 2024 op een bijzondere toevalsvondst: een boomstamkano van eikenhout. Onderzoek met de C14-methode toonde aan dat de boot maar liefst 5300 jaar oud is, wat hem de oudste boot van Brabant maakt en een van de oudste van Nederland. De kano dateert uit het laatste deel van de steentijd, toen er in Brabant nog nauwelijks mensen woonden en de natuur de baas was. Het bijzondere: de kano drijft na al die duizenden jaren nog steeds. Lees hier het verhaal.

Dan naar Riel. Op het militaire terrein De Kiek werd woensdag de verwoestende kracht van illegaal vuurwerk gedemonstreerd aan vertegenwoordigers van tien Europese landen. De Nationale Politie toonde zwaar vuurwerk dat in landen als Tsjechi, Polen en Albani wordt verkocht maar in Nederland wordt gebruikt voor aanslagen en geweld. Dit soort vuurwerk werd bijvoorbeeld ingezet bij de vergisaanslag in Nieuwkuijk, waarbij een vrouw haar onderbeen verloor. Nederland hoopt dat de demonstratie andere landen overtuigt om ook zwaar vuurwerk te verbieden. Check het verhaal hier.

Het grote datalek bij telecomprovider Odido heeft ook gevolgen in Brabant. Onderzoeksplatform Follow the Money ontdekte dat gevoelige gegevens van medewerkers van ASML, NXP en Brabant Water op straat liggen. Het gaat om gegevens van 110 (oud-)medewerkers van ASML uit Veldhoven, 288 medewerkers van NXP in Eindhoven en enkele medewerkers van Brabant Water. Cybersecurity-experts waarschuwen dat de informatie extra interessant is voor inlichtingendiensten uit China of Rusland, omdat de medewerkers in kritieke sectoren werken. De hackers deden zich voor als IT-medewerkers en konden zo begin februari in de systemen komen. Lees hier het verhaal.

Tot slot nog bouwnieuws uit Vught. Het monumentale station van ruim 150 jaar oud wordt in de zomer millimeter voor millimeter dertien meter verplaatst. Het rijksmonument moet plaatsmaken voor een verdiept spoor, maar mag van wethouder Mark du Maine behouden blijven vanwege de historische waarde. Via de kelder ontsnapten tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangenen aan de bezetter. In de kelder wordt een sterke betonvloer gestort die als dienblad fungeert, waarna het gebouw met een transportbank naar zijn nieuwe plek wordt gerold. De voorbereidende werkzaamheden starten in mei. Hier lees je het hele verhaal.