Dieselprijs stijgt razendsnel: 'Kans dat we het record verbreken'

Iedere keer als je denkt dat de brandstofprijzen niet nóg duurder kunnen worden, worden we toch weer onaangenaam verrast. Door de oorlog in het Midden-Oosten rijzen de prijzen de pan uit. Wat nu opvallend is, is dat de benzineprijzen bijna of zelfs helemaal worden ingehaald door dieselprijzen. Volgens Derk Foolen, brandstofexpert bij UnitedConsumers, is een recordprijs voor diesel zelfs niet ver weg.

Donderdag stond de adviesprijs voor een liter benzine op 2,349 euro en voor een liter diesel op 2,332 euro. "Ook wij zijn verbaasd over die harde stijging", zegt Foolen. "De prijs ging in twee dagen bijna twintig cent omhoog." Volgens hem heeft dat vooral te maken met vraag en aanbod. "In Europa is er veel vraag naar diesel, maar er is minder aanbod. We haalden altijd veel diesel uit Rusland. Sinds 2022, toen de spanningen tussen Rusland en Oekraïne begonnen, doen we daar amper meer zaken mee. Nu halen we diesel voornamelijk uit het Midden-Oosten. Door de onrust en problemen op belangrijke vaarroutes, zoals de Straat van Hormuz die vrijwel helemaal dicht is, is importeren vanuit daar ook heel lastig." Zakelijke rijders balen

De dieselprijs stijgt hierdoor op dit moment harder dan de benzine. "Benzine wordt veel in Europa gemaakt, dus daarvoor zijn we minder afhankelijk van import", legt de brandstofexpert uit. Zeker zakelijke rijders, zoals transportbedrijven met vrachtwagens en bussen zullen er volgens Foolen erg van balen. "Het overgrote deel daarvan rijdt op diesel. Een ritje minder of de fiets pakken, wat particulieren wel kunnen, kan in hun geval niet", zegt hij.

Dat je het als bedrijf merkt, kan Bjorn Baks beamen. Het wagenpark van zijn transportbedrijf Mila Transport in Teteringen bestaat uit 55 wagens. "Als de prijs tien cent stijgt, scheelt het een transporteur over het totale wagenpark denk ik wel tienduizenden euro's per maand", schat hij. De oorlog in Oekraïne zorgde een aantal jaar geleden ook al voor een forse stijging. "Dus mensen zijn er wel mee bekend, maar de naderende stijging gaat die piek te boven. Iedereen gaat het voelen." Waar dit gaat eindigen? "Dat is voor ons allemaal een vraag, denk ik."

Bjorn Baks merkt veel van de prijsstijging (foto: Raymond Merkx).