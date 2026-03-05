Vier gewonden bij brand distributiecentrum van Bol.com, pand ontruimd

Bij een brand in het distributiecentrum van bol.com in Waalwijk zijn vier mensen gewond geraakt. Het vuur brak donderdag rond kwart voor zes uit. De brand zou zijn ontstaan bij accu’s in het gebouw. Het hele distributiecentrum is uit voorzorg ontruimd.

Eén medewerker raakte gewond aan zijn hand en werd buiten door een bedrijfshulpverlener geholpen. Een ander werd onwel en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de andere twee is nog niks bekend.

De brandweer was snel ter plaatste en het vuur was snel onder controle. Ze hebben het gebouw doorzocht en zijn donderdagavond bezig met ventileren om rook en eventuele schadelijke dampen weg te krijgen.

Na de ontruiming stonden zo’n honderd medewerkers buiten op het terrein van Bol.com. Ze mogen voorlopig nog niet naar binnen. Of en wanneer ze weer aan het werk kunnen, moet nog worden bekeken.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.