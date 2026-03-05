Advertentie
Wegpiraat scheurt rond met 127 km/u: rijbewijs en auto afgepakt
Vandaag om 19:49 • Aangepast vandaag om 20:37
Een 28-jarige man uit Oss is donderdagmiddag betrapt op extreem hard rijden. Hij reed op de Megensebaan 127 kilometer per uur. Daar is 70 km/u is toegestaan. Zijn rijbewijs is meteen afgepakt.
Toen de politie de auto onderzocht, bleek dat deze niet geregistreerd was. Daarom is de auto in beslag genomen.
In Nederland wordt het rijbewijs afgepakt als je 50 kilometer per uur of harder hebt gereden.
