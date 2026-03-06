Navigatie overslaan

Motorcrosser Kay de Wolf (21) mist MXGP-debuut door duimblessure

Vandaag om 07:00
Kay de Wolf maakt dit seizoen zijn debuut in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross (foto: Wilco Zonneveld).
Motorcrosser Kay de Wolf uit Eersel moet zijn langverwachte debuut in de MXGP, de hoogste klasse van de wereldwijde motorcross, uitstellen. Door een gescheurde duimpees kan hij de Argentijnse Grand Prix dit weekend niet rijden.

De jonge coureur (21) trainde de afgelopen maanden hard om zich klaar te stomen voor zijn eerste seizoen in de MXGP. “Ik heb alles geprobeerd om dit weekend te kunnen rijden, maar het was niet mogelijk,” vertelt De Wolf in een videoboodschap op Instagram.

Het gebeurde tijdens een internationale race in Sommières bijna twee weken geleden. De coureur startte goed en kwam al snel vooraan te liggen, maar met nog twee rondjes te gaan ging hij onderuit. “Het voelde gelijk niet goed, dus ben ik uit de race gestapt en naar huis gegaan,” vertelt De Wolf. Een controle bij de dokter donderdag bracht aan het licht dat een aanhechting van een spier in zijn duim gescheurd was.

Na een operatie en revalidatie is zijn duim nog niet sterk genoeg om te rijden. “Ik focus me op revalidatie zodat ik sterker terugkom. Hopelijk kan ik in Almonte, Spanje, weer rijden,” zegt hij. Dat is op 21 en 22 maart.

