Auto botst tegen boom en vliegt in brand terwijl bestuurder bekneld zit

Een auto is donderdagavond tegen een boom gereden op de Rijsdijk in Etten‑Leur. De auto vloog door de klap in brand, terwijl de bestuurder bekneld zat in het voertuig. Omstanders grepen snel in en haalden met emmers water uit de naastgelegen sloot om het vuur te blussen.

De brandweer kwam kort daarna ter plaatse en heeft het vuur helemaal geblust. Uiteindelijk kon de bestuurder uit de auto worden bevrijd. Hoe het met de bestuurder gaat is niet bekend.

De weg is afgesloten en het verkeer wordt omgeleid terwijl politie, brandweer en ambulance het ongeluk afhandelen.