Auto crasht in Haaren, bestuurder gaat ervandoor in taxi

Een automobilist is ervandoor gegaan nadat hij donderdagavond crashte met zijn auto op het Kerkeind in Haaren. Het ging rond elf uur mis. De man raakte met zijn auto van de weg en botste tegen een boom.

De auto kwam midden op de weg tot stilstand. Door de klap brak een achterwiel af. Auto-onderdelen lagen verspreid over de weg. De bestuurder verliet de plek van het ongeluk en nam een taxi.

Toen hij later terugkwam, bleek dat hij onder invloed was, vermoedelijk van alcohol. Daarop werd hij door agenten meegenomen naar een politiebureau. De man verklaarde dat hij na de botsing van schrik was weggegaan, maar dat hij zich alsnog wilde melden.

In de auto zat naast de bestuurder nog iemand. Deze werd opgevangen door buurtbewoners. Volgens buurtbewoners is op camerabeelden te zien dat de automobilist met zeer hoge snelheid en piepende banden reed. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen.