Vroege exit Michael van Gerwen en Gian van Veen in Premier League darts

De vijfde avond van de Premier League darts was donderdagavond geen succes voor Vlijmenaar Michael van Gerwen en Gian van Veen uit Andel. Ze werden allebei in de eerste speelronde uitgeschakeld.

Van Gerwen moest in Cardiff met 6-1 zijn meerdere erkennen in Luke Humphries. De Engelsman brak 'Mighty Mike' in de vierde leg van de partij en daarna lukte het de Vlijmenaar niet meer om de wedstrijd te kantelen. Humphries was donderdagavond scorend simpelweg te sterk voor hem. Met dubbel 16 besliste Humphries het duel.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Gian van Veen verloor met 6-4 van thuisfavoriet Jonny Clayton. De Welshman snoepte twee keer een leg af die Van Veen was begonnen, maar 'GVV' brak terug en slaagde er met een fraaie 104-uitgooi in terug te komen van 1-4 naar 4-5. In een moeizame tiende leg maakte Clayton uiteindelijk het verschil.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

De vijfde speelronde in Cardiff werd uiteindelijk gewonnen door de Engelsman Luke Littler. Hij klopte Clayton in de finale met 6-4. Clayton is ondanks de nederlaag in die finale na vijf speelronden koploper in de Premier League darts, de dartscompetitie tussen de beste acht darters van de bond PDC. Clayton veroverde al veertien punten. Van Veen staat vierde met negen punten, Van Gerwen vijfde met acht punten.