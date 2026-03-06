Advertentie
Dichtgelijmde poppen en medicijnbal: politie vindt bijna 12 kilo drugs
Vandaag om 08:18 • Aangepast vandaag om 09:44
De politie heeft in december een 21-jarige man uit Moerdijk aangehouden op de A59 bij Vlijmen, omdat hij onder invloed was van drugs. In zijn auto lag ook drugs verstopt. Zes poppen en een medicijnbal waren gevuld met ketamine.
De voorwerpen waren volgens de politie 'verdacht dichtgelijmd' en gingen daarom mee naar het bureau. De politie ontdekte in totaal bijna twaalf kilo ketamine, meldt de Verkeerspolitie Oost-Brabant vrijdag op Instagram.
De verdachte heeft drie dagen in voorarrest gezeten en mag zijn straf in vrijheid afwachten. Het onderzoek is inmiddels afgerond. De datum van de rechtszaak is nog niet bekend, meldt de politie.
