Buurtbewoners redden leven automobilist, politie is hen 'enorm dankbaar'

De automobilist die donderdagavond op de Rijsdijk in Etten-Leur crashte, heeft zijn leven te danken aan het ingrijpen van buurtbewoners en voorbijgangers. "Hun hulp maakte het verschil", benadrukt wijkagent Evy op Instagram.

De bestuurder raakte met zijn auto van de weg en botste tegen een boom. De auto vatte vlam en de bestuurder zat bekneld, hij kon er niet zelf uitkomen. Buurtbewoner Corné Wagtmans zat thuis een serie te kijken toen hij een onwijs harde knal hoorde. “Ik had het idee dat er een geweer werd afgeschoten. Daar schrokken we van.”

Toen Wagtmans vervolgens naar buiten keek zag hij de auto tegen de boom staan. "Daarna zijn we naar buiten gegaan en daar waren mensen al emmers aan het halen. De politie riep ook op om dat te doen. Ze konden de persoon niet uit de auto krijgen."

Hij zelf deed dat niet omdat er al anderen met emmers in de weer waren. De politie is dankbaar voor de hulp uit de buurt. "Veel wijkbewoners en voorbijgangers schoten te hulp bij het blussen en het redden van het slachtoffer. "Wij willen de buurtbewoners en voorbijgangers enorm bedanken voor hun hulp aan ons en, indirect, aan het slachtoffer. De situatie was ernstig en haast was geboden", schrijft de wijkagent.