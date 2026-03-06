Inval op woonwagenkamp Luyksgestel: werkend drugslab gevonden

Op een woonwagenkamp aan de Hoolstraat in Bergeijk heeft de politie vrijdagochtend een inval gedaan, waarbij een werkend drugslab is gevonden. Er is ongeveer 111 liter amfetamine olie in beslag genomen. Een 43-jarige verdachte is aangehouden.

De politie kreeg informatie dat er mogelijk een drugslab zou zijn op het woonwagenkamp. Die tip bleek te kloppen. In een schuur op het terrein was een ruimte ingericht voor grootschalige productie van synthetische drugs. De 43-jarige bewoner van het huis is opgepakt.

De inval werd gedaan na onderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies. Agenten van dat team waren vrijdagochtend in groten getalen aanwezig op het woonwagenkamp.

Een speciaal team van de politie gaat het drugslab verder ontmantelen.