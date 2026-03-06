Lessende motorrijder gaat onderuit op A59, traumahelikopter geland

Een 23-jarige motorrijder uit Oss heeft vrijdagochtend een ongeluk gehad op de A59 bij knooppunt Empel. De man volgde rijles en ging in een bocht onderuit. Het is nog niet bekend hoe erg de verwondingen van de man zijn. Een traumahelikopter is geland op de snelweg.

Toen de motorrijder onderuitging, lag er ook een stuk hout op de weg. Het is niet duidelijk of de man het blok ook geraakt heeft. De politie doet op dit moment onderzoek.

De motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg in de richting van Eindhoven is afgesloten. Daar is op dit moment nog file.