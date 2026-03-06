Navigatie overslaan

Lessende motorrijder gaat onderuit op A59, traumahelikopter geland

Vandaag om 11:39
Motorrijder gaat onderuit op de snelweg (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Motorrijder gaat onderuit op de snelweg (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

Een 23-jarige motorrijder uit Oss heeft vrijdagochtend een ongeluk gehad op de A59 bij knooppunt Empel. De man volgde rijles en ging in een bocht onderuit. Het is nog niet bekend hoe erg de verwondingen van de man zijn. Een traumahelikopter is geland op de snelweg. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de motorrijder onderuitging, lag er ook een stuk hout op de weg. Het is niet duidelijk of de man het blok ook geraakt heeft. De politie doet op dit moment onderzoek. 

De motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 

De weg in de richting van Eindhoven is afgesloten. Daar is op dit moment nog file. 

Traumahelikopter geland op snelweg (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Traumahelikopter geland op snelweg (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.