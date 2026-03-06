Lessende motorrijder onderuit op A59, traumahelikopter landt op snelweg

Een 23-jarige motorrijder uit Oss is vrijdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de A59 bij knooppunt Empel. De man volgde motorrijles en ging in een bocht onderuit. Het is nog niet bekend hoe erg de verwondingen van de man zijn. Een traumahelikopter landde op de snelweg.

Volgens een politiewoordvoerder is er nog niks bekend over de oorzaak van het ongeluk. De politie deed onderzoek na het ongeval.

Toen de motorrijder onderuitging, zou er een stuk hout op de weg hebben gelegen. Het is niet duidelijk of de man het blok ook geraakt heeft. De politie kan dit desgevraagd niet bevestigen.

De motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

De verbindingsweg in de richting van Eindhoven was afgesloten. Op de A59 ontstond een file met maximaal een half uur vertraging. Rond half twaalf was de weg weer vrij.