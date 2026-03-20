Hans legt 125 jaar Eindhoven vast in foto's: 'Stad is flink veranderd'

Op de Markt in Eindhoven kon je vroeger gewoon je auto parkeren. En in de beroemde uitgaansstraat Stratumseind zat een beddenzaak. Een fotoserie van Eindhovenaar Hans Krüsemann (67) geeft een inkijkje in de veranderingen in zijn geliefde stad Eindhoven in de afgelopen 125 jaar. Komend weekeinde is er een expositie.

Hans kreeg als jongetje van zijn vader een langwerpige rode doos met daarin 57 ansichtkaarten over Eindhoven. Dat was voor de jonge Hans een schot in de roos. “Ik was tien en verzamelde alles wat met Eindhoven te maken had. Ik had hele plakboeken. Het is een fascinerende stad.” “Ik ben geboren in Eindhoven en heb het grootste deel van mijn leven hier gewoond. Het had natuurlijk in de jaren zestig al een aantal iconische gebouwen en ik houd van architectuur. Op mijn zestiende begon ik met fotograferen, ook al van Eindhoven.” Op de Philipskaarten stonden twee foto’s die een stukje van Eindhoven laten zien. Op exact dezelfde plek is in 1900 en in 1960 een foto gemaakt. ‘Het oude verdwijnt; het nieuwe verschijnt’ staat erbij.

Foto's links 1900 en 1960: Philips. Foto rechts 2025: Hans Krüsemann.





















Philips gebruikte deze ansichtkaarten om nieuw personeel te werven. De vader van Hans ging in de jaren zestig aan de slag bij Philips. “Ik kom uit een Philipsgezin. Mijn broer werkte bij Philips en ik ook. De verbondenheid met Philips en Eindhoven zit wel in ons gezin." "Ik kreeg het idee om die foto’s na te gaan maken. In mijn verhaal is het 1900, 1960 en 2025. Ik heb de kaarten ingescand en afgedrukt op papier, want ik wilde de kaarten zelf niet meenemen.” Het werd een hele klus. Het was zoeken naar de juiste locatie. “Ik moest soms midden op de weg staan.” Daarom ging Hans op zondagochtend op pad, om maar zo min mogelijk mensen en verkeer tegen te komen.

Het mooist vindt hij de foto met de Lichttoren en het druppelvormige gebouw de Blob. “In het begin vond ik de Blob zeer vreemd. Ik ben het meer gaan waarderen. Het is best mooi gemaakt. Je ziet ook het iconische gebouw van de Lichttoren van Philips waar ik zelf heb gewerkt. Het is een contrast tussen oud en nieuw. Tussen hypermodern en een klassiek gebouw." De Philipswijsheid ‘Het oude verdwijnt; het nieuwe verschijnt’ gaat tegenwoordig wel heel erg snel op. Sommige foto’s van 2025 zijn nu al achterhaald. Het centrum van Eindhoven is flink aan het veranderen. “Het 18 Septemberplein is heel anders geworden. De woontorens schieten omhoog.” De fotoserie geeft een tijdsbeeld en wie weet worden de foto’s van Hans later ook weer gebruikt om een tijdsbeeld te geven. ”Dat zou leuk zijn. Misschien kan ik dat zelf nog wel doen over 25 jaar.” Het werk van Hans is te zien tijdens een expositie van Fotogroep De Gender op 21 en 22 maart van 11:00 tot 17:00 uur. De expositie is in Gemeenschapshuis Genderdal in Eindhoven.