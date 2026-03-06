Illegaal sekswerk leidt tot sluiting van Campanile Hotel Den Bosch

Het Campanile Hotel in Den Bosch wordt voor vier weken gesloten, laat burgemeester Jack Mikkers weten. Het hotel gaat vanaf maandag dicht. Tijdens controles bleek dat er sprake was van illegaal sekswerk.

Dealers op de parkeerplaats, prostituees die bezoekers ontvangen in hotelkamers. Het zijn een paar van de vele zaken waarmee omwonenden van het hotel al jaren te maken hebben. Het hotel aan de Goudsbloemvallei staat slecht bekend in de woonwijk na bij de Noorderplas.

Beschermen tegen overlast

De burgemeester grijpt nu in, omdat de uitbater van het hotel in de ogen van de gemeente te weinig doet om de bewoners te beschermen tegen de overlast die het illegale sekswerk met zich meebrengt.

"De hotelexploitant moet verschillende maatregelen nemen, zoals adequate toegangscontrole, toezicht, registratie, beveiliging, opleidingen en het naleven van de vergunnings- en meldplichten", schrijft de gemeente. Daar slaagt het hotel onvoldoende in, waardoor het nu gesloten wordt.

Reserveren kan nog steeds

"Sorry meneer, wij kunnen niets zeggen over de situatie. Fijne dag", zegt een medewerker van het hotel met een Frans accent als we bellen om opheldering. Dit weekend zijn er nog gewoon kamers te reserveren.

De sluiting gaat in op 9 maart en geldt tot 6 april. Gedurende die periode blijft de gemeente controles uitvoeren om te kijken of er geen sprake is van overlastgevende activiteiten.