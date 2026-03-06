Navigatie overslaan

Agent gebruikt drugs en wordt ontslagen

Vandaag om 12:29 • Aangepast vandaag om 13:52
(Foto: Omroep Brabant).

Een politieagent is ontslagen na het gebruik van drugs in privétijd, meldt de politie Oost-Brabant. Vanuit de beroepscode is het voor agenten niet toegestaan hard- en/of softdrugs te gebruiken. 

Het ontslag van de agent is afgelopen maandag ingegaan. De politie noemt het gebruiken van drugs door agenten 'ernstig plichtsverzuim'. 

Het is niet bekend waar de agent in Oost-Brabant werkzaam was. 

