Peter Bosz sprak met Afellay over Ramadan: 'Zou graag eens meedoen'

Peter Bosz is het verlies in de halve finale van de KNVB Beker alweer vergeten: "Je baalt tot een dag erna, nu ben ik het vergeten." De volle focus ligt nu op de competitie, waarin AZ zaterdag de volgende horde is. Wint PSV, dan ligt de ploeg op koers om de vroegste kampioen ooit te zijn van de Eredivisie. De coach van de Eindhovenaren laat vrijdag ook weten graag eens mee te doen aan de Ramadan en geeft een update uit de ziekenboeg.

Maar echt lang is de 62-jarige coach niet met de uitschakeling bezig. “Tot de dag erna, nu ben ik het vergeten." Zaterdag speelt PSV weer in de Eredivisie, thuis tegen AZ. “Het is een ploeg die al jaren tegen de top drie aanschurkt. Nu gaat het wat minder. Ze hebben dit seizoen al van trainer gewisseld, dat is vaak geen goed teken."

“We zijn winnaars en winnaars kunnen slecht tegen hun verlies. Wij zijn er doodziek van", blikt Bosz kort terug op de verloren wedstrijd in Nijmegen. “Het is niet dat wij niet top waren. Ik vond dat wij de eerste helft top waren en uiteindelijk heeft NEC het ook goed gedaan. Soms mag je daar ook je hoed voor afnemen."

Wint PSV van AZ, dan kan PSV nog steeds de vroegste kampioen ooit in de Eredivisie worden. "Als dat kan graag, want dat betekent dat we de komende wedstrijden winnen. En als het niet zo is en we worden alsnog kampioen, ook prima."

In het Philips Stadion kan Bosz zaterdag niet beschikken over Mauro Júnior, hij raakte dinsdag in de wedstrijd met NEC geblesseerd: “Het is niet iets heel schokkends, maar dat duurt wel enkele weken." Ook Nick Olij, Alassane Pléa, Ruben van Bommel en Guus Til zijn nog altijd geblesseerd.

Laatstgenoemde staat wel weer op het trainingsveld, laat Bosz weten. "Hij traint nog niet met de groep, maar dat gaat wel de goede kant op." Wie dit weekend wel weer van de partij lijkt te zijn, is Anass Salah-Eddine. Hij traint sinds donderdag weer mee.

Of Ricardo Pepi klaar is voor zijn eerste basisplaats sinds zijn blessure, wil Bosz niet zeggen. "Hij is in ieder geval nog niet klaar voor 90 minuten."

Ramadan

Binnen de selectie zitten Salah-Eddine, Ismael Saibari en Esmir Bajraktarevic midden in de Ramadan. Ook assistent-trainer Ibrahim Afellay doet mee. "Ik heb het er met Ibi over gehad, dat ik ook een keer mee wil doen met de Ramadan, om te kijken wat het doet met je lichaam. Want dat vereist discipline. Afellay zei dat het je heel veel brengt. Ik wil het alleen niet doen als ik nog werk", zegt Bosz.