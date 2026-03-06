Bij titel van PSV op 22 maart of 4 april is de huldiging op tweede paasdag
Het is allang niet meer de vraag of, maar vooral wanneer PSV kampioen wordt. De Eindhovenaren hebben 17 punten voorsprong op Feyenoord, met nog negen wedstrijden te gaan. Op het stadhuis in Eindhoven wordt dan ook al nadrukkelijk nagedacht over wanneer de 27e landstitel van PSV gevierd gaat worden.
Bij de meest waarschijnlijke scenario's wordt PSV op 22 maart of 4 april kampioen van Nederland. De huldiging van de Eindhovenaren zal in beide gevallen dan plaatsvinden op maandag 6 april, tweede paasdag. Dat bevestigt de gemeente Eindhoven vrijdag.
Kleine bijkomstigheid, PSV moet dan in ieder geval zelf de komende drie wedstrijden winnen. Tegen AZ (7 maart, thuis), NEC (14 maart, thuis) en Telstar (22 maart, uit), wat niet bepaald appeltje-eitjes zijn.
Feyenoord punten laten liggen
Om op bezoek bij Telstar al de landstitel binnen te halen, moet naaste achtervolger Feyenoord in de komende drie wedstrijden opnieuw punten laten liggen. De Rotterdammers spelen tegen NAC, Excelsior en op 22 maart de Klassieker tegen Ajax.
Winnen zowel Feyenoord als PSV hun komende drie wedstrijden, dan is het thuisduel met FC Utrecht op zaterdag 4 april (16.30 uur) het kampioensduel van PSV. Pakken de Eindhovenaren dan de derde landstitel op rij, dan is de huldiging twee dagen later, op 6 april.
Interlandbreak
Het feit dat een eventuele titel van PSV op 22 maart ook op tweede paasdag wordt gevierd, heeft te maken met dat na die wedstrijd een interlandbreak is en veel spelers die week voor hun land moeten spelen.
Speelschema PSV en Feyenoord
7 maart: PSV - AZ
14 maart: PSV - NEC
22 maart: Telstar - PSV
4 april: PSV - FC Utrecht
11 april: Sparta - PSV
23 april: PSV - PEC Zwolle
2 mei: Ajax - PSV
10 mei Go Ahead Eagles - PSV
17 mei: PSV - FC Twente
8 maart: NAC - Feyenoord
15 maart: Feyenoord - Excelsior
22 maart: Feyenoord - Ajax
5 april: FC Volendam - Feyenoord
12 april: NEC - Feyenoord
25 april: Feyenoord - FC Groningen
3 mei: Fortuna - Feyenoord
10 mei: Feyenoord - AZ
17 mei: PEC Zwolle - Feyenoord