Bij titel van PSV op 22 maart of 4 april is de huldiging op tweede paasdag

Het is allang niet meer de vraag of, maar vooral wanneer PSV kampioen wordt. De Eindhovenaren hebben 17 punten voorsprong op Feyenoord, met nog negen wedstrijden te gaan. Op het stadhuis in Eindhoven wordt dan ook al nadrukkelijk nagedacht over wanneer de 27e landstitel van PSV gevierd gaat worden.

Bij de meest waarschijnlijke scenario's wordt PSV op 22 maart of 4 april kampioen van Nederland. De huldiging van de Eindhovenaren zal in beide gevallen dan plaatsvinden op maandag 6 april, tweede paasdag. Dat bevestigt de gemeente Eindhoven vrijdag.

Kleine bijkomstigheid, PSV moet dan in ieder geval zelf de komende drie wedstrijden winnen. Tegen AZ (7 maart, thuis), NEC (14 maart, thuis) en Telstar (22 maart, uit), wat niet bepaald appeltje-eitjes zijn.

Feyenoord punten laten liggen

Om op bezoek bij Telstar al de landstitel binnen te halen, moet naaste achtervolger Feyenoord in de komende drie wedstrijden opnieuw punten laten liggen. De Rotterdammers spelen tegen NAC, Excelsior en op 22 maart de Klassieker tegen Ajax.