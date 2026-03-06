Eindhoven Zoo neemt afscheid van ijsbeer Otis en verwelkomt Nanuk

Eindhoven Zoo heeft afscheid genomen van Otis, de jonge ijsbeer die in 2023 in het park werd geboren. Op 5 maart verhuisde hij naar de Belgische dierentuin Monde Sauvage, waar hij straks gaat samenwonen met een nieuwe vrouwelijke soortgenoot.

Otis was in de afgelopen jaren een echte publiekstrekker. Hoofd dierenverzorging Stephan Rijnen vertelt: “Otis is een actief en speels beest, veel bezoekers kwamen speciaal voor hem langs. Natuurlijk is het jammer om hem te zien vertrekken, maar het is goed voor het Europese managementprogramma en zo helpen we de soort in stand te houden.”

Nieuwe ijsbeer Nanuk gearriveerd

Tegelijk met Otis zijn vertrek kwam een nieuwe mannelijke ijsbeer naar Eindhoven Zoo. De 13‑jarige Nanuk komt ook uit België en wordt de nieuwe partner van de 23‑jarige vrouwelijke ijsbeer die al in het park woont.

Volgens de coördinator van het fokprogramma is dit een veelbelovende match. Binnen een paar dagen worden ze aan elkaar voorgesteld, een spannend moment voor de dieren én het park.

Het idee is dat Nanuk en zijn nieuwe vriendin op termijn voor nageslacht zorgen. “We hopen dan ook dat er over een tijdje weer kleine ijsbeerwelpjes rondlopen”, zegt Rijnen. Dat is extra belangrijk, omdat de ijsberen in het wild steeds minder ruimte hebben en door klimaatverandering onder druk staan.

Met deze wissel blijft Eindhoven Zoo een belangrijke plek voor ijsberen en hun toekomst. En bezoekers kunnen er uitkijken naar een nieuw hoofdstuk in het leven van deze bijzondere dieren.