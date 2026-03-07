Keeper FC Den Bosch stopt op 24-jarige leeftijd: 'Wil een goede vader zijn'

Mees Bakker, keeper van FC Den Bosch, stopt na dit seizoen als profvoetballer. In een bericht over de aflopende contracten binnen de club meldde de club dat het contract van de keeper na dit seizoen wordt ontbonden. Bakker reageerde daarna op zijn besluit: "De voetbalwereld werd voor mij elk jaar iets minder mooi en daarom neem ik het besluit om na dit seizoen te stoppen met het betaalde voetbal."

Opvallender was het bericht dat Mees Bakker na dit seizoen stopt als profvoetballer. De 24-jarige doelman komt op Instagram met een uitgebreide uitleg op die keuze.

FC Den Bosch liet weten dat het de opties in het contract van topscorer Kévin Monzialo en keeper Pepijn van de Merbel heeft gelicht. Hierdoor liggen zij nu tot medio 2027 vast in De Vliert. Het contract van basisspeler Thijs van Leeuwen wordt niet verlengd. Hij vertrekt deze zomer transfervrij bij FC Den Bosch.

"Wat voor mij begon als een jongensdroom, een droom waarbij ik altijd voor ogen had om de beste keeper van de wereld te worden, is het voor mij nu een hoofdstuk in mijn leven geworden waarbij ik veel mooie momenten heb mogen meemaken, veel tegenslagen heb gehad en mezelf weer terug heb gevochten. Vele gevechten heb gehad in mijn eigen hoofd en daardoor ook soms met de mensen om mij heen."

Ook de doorslaggevende factoren om te stoppen komen terug in zijn bericht: "De voetbalwereld is een keiharde wereld wat soms een hele mooie wereld kan zijn, maar voor mij werd deze wereld elk jaar iets minder mooi en daarom neem ik ook het besluit om na dit seizoen te stoppen met het betaalde voetbal."

De keeper speelde jarenlang in de jeugd van AZ, waarna hij de overstap naar De Graafschap maakte. In 2024 streek hij neer in Den Bosch. "Ik wil een goede vader zijn voor mijn prachtige dochter, een goede vriend voor mijn prachtige vriendin en een man die eindelijk zijn dromen achterna gaat, een man die gelukkig wordt van hetgene wat hij doet en weer kan genieten van het leven zonder te denken dat ik morgen weer moet."

Hij bedankt al zijn teamgenoten en de clubs waar hij heeft gespeeld met als mooiste herinnering de periodetitel die FC Den Bosch vorig seizoen pakte. Per 1 juli wordt het contract van Bakker ontbonden.