Fietsproef in Etten-Leur al na paar dagen gestopt na negatieve reacties

De gemeente Etten-Leur is al na enkele dagen gestopt met een proef waarbij fietsers op de rijbaan van de Markt moesten fietsen. De tijdelijke maatregel leverde een stortvloed aan negatieve reacties op sociale media op.

Etten-Leur is al langere tijd bezig om te kijken hoe de Markt levendiger en sfeervoller kan worden. Daarom is het de afgelopen maanden bezig geweest met een proef om de Markt autoluw te krijgen. Eerst werden er bloembakken geplaatst om de verbindingsweg af te sluiten tussen de Markt en de Oude Bredaseweg. Sinds maandag stonden er ook bloembakken op de fietspaden die parallel aan de Markt liggen.

Verontwaardigde reacties

Met de proef wilde de gemeente kijken hoe de situatie zou zijn wanneer fietsers op de rijbaan rijden. Daarmee zou er meer ruimte beschikbaar komen om het centrum toekomstbestendig te maken. De fietsstroken nemen namelijk veel ruimte in beslag. Daarnaast ligt het fietspad pal tegen het voetpad aan zonder duidelijke scheiding. Met de proef hoopte de gemeente te kunnen ontdekken waar de knelpunten ontstaan.

Al snel na het invoeren van de tijdelijke maatregelen regende het echter negatieve reacties op sociale media. Inwoners lieten weten dat de nieuwe verkeerssituatie voor gevaarlijke situaties zorgt, voor met name fietsers. 'Vanmorgen zelf met eigen ogen gezien hoe er bijna ongelukken gebeurden' en 'Ik ben benieuwd wie de verantwoordelijkheid neemt als er ongelukken gebeuren', zijn enkele reacties op sociale media.

Duidelijke signalen

Donderdag liet de gemeente weten de proef tijdelijk stop te zetten, meldt ZuidWest Update. 'Dank aan iedereen die ervaringen, zorgen of ideeën heeft gedeeld. De signalen zijn voor ons duidelijk', schrijft de gemeente.

De verkeerssituatie gaat voor fietsers daarom ook terug naar hoe deze was voor de start van de pilot. Omwonenden van de Markt krijgen een brief met een duidelijke uitleg wat er nu gaat gebeuren.