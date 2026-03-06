Rigoureus plan VVD Waalwijk: geen voorrang statushouders op woningmarkt

Als het aan de VVD in Waalwijk ligt, krijgen inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik straks voorrang bij sociale huur én nieuwbouwwoningen. Ook moet er voor altijd een streep door de voorrang voor statushouders, volgens de plannen voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik kan het niet verkroppen dat zij binnen een paar maanden een woning hebben, terwijl mijn vrienden meer dan tien jaar moeten wachten", zegt lijsttrekker Miloš Bokšan (23) over het rigoureuze plan.

Hij wil daarom de Huisvestingsverordening aanpassen. De helft van sociale huurwoningen moet met voorrang naar woningzoekenden met een lokale binding, bijvoorbeeld mensen die er geboren of opgegroeid zijn, werken, mantelzorg verlenen of familie hebben wonen. Ook moeten de eerste acht weken voorrang krijgen bij de koop van een nieuwbouwwoning.

En dit geldt niet alleen voor starters. "Ik ken genoeg verhalen over overbiedingen. Dit voorstel gaat ook over gezinnen en senioren die geen kant op kunnen. Daarom willen we dat onze eigen inwoners voorrang op de woningmarkt moeten krijgen."

Hij heeft talloze vrienden die grote steden als Tilburg studeerden en weer terugwillen, maar dat niet kunnen. "We doen alles wat gevraagd wordt: studeren, werken, sparen voor een woning. En toch komen we onderaan de streep terecht", zegt de student Bestuurskundige.

'Onacceptabel'

De VVD wil ook dat statushouders niet langer voorrang krijgen. Dat laatste was eerder een landelijk voorstel van oud-woonminister Mona Keijzer (BBB) bij het vorige kabinet, waar de VVD ook deel van uitmaakte, maar strandde vanwege discriminatie. Sinds juli 2017 krijgen statushouders al niet automatisch voorrang, maar gemeenten moeten wel een bepaald aantal opvangen. Zeven jaar geleden schrapte het Noord-Hollandse Castricum ook al de voorrang voor statushouders.

Bokšan wijst erop dat Waalwijk vorig jaar dertig statushouders meer huisvestte dan het verplichte aantal van vijftig. "Dat klinkt weinig, maar onze huurwoningen zijn zo schaars. Dit kunnen we ons niet veroorloven", zegt Bokšan. "Als je als starter concurreert met dertig statushouders, kom je er niet tussen. Ik kan het niet verkroppen dat zij binnen een paar maanden een woning hebben, terwijl mijn vrienden meer dan tien jaar moeten wachten. Dat is onacceptabel."

'Absolute topprioriteit'

Hij wil daarom een sobere doorstroomlocatie voor statushouders. Zo kan de voorrang voor inwoners worden ingevoerd en wordt de druk op de woningmarkt verlicht. De VVD wil daarnaast 2500 nieuwe woningen bouwen. "We willen niet alleen bouwen, maar het moet ook duidelijk zijn voor wie."

Voor Bokšan is dit onderwerp zijn ‘absolute topprioriteit’. "Voor mij is dit zó serieus dat we vóór de verkiezingen dit plan al gemaakt hebben. Ik kon ook heel makkelijk een motie maken, maar heb nu een uitgebreid plan geschreven met het team."

Hij werkte daarvoor ook samen met juristen. "We weten dat dit kan, maar je moet ook durven kiezen. Dat doen we door dit voor de verkiezingen al duidelijk te maken."

Heft in eigen handen

Eerder stelde hij ook voor dat statushouders die weigeren te werken of de taal te leren, gekort moeten worden op hun uitkering. Toch ziet hij geen vergelijking met een partij als de PVV. "Je hebt partijen op links die problemen van statushouders rondom de huisvesting en de impact ervan ontkennen en aan de andere kant populisten die alleen roepen, mensen naar de mond praten, maar niks oplossen. Dit is te belangrijk om aan die flanken over te laten. Daarom neem ik het heft in eigen handen."

