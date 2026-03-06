Dit weekend grote verkeershinder door onderhoud op A27, A58 en A59

Automobilisten die dit weekend de weg opgaan, krijgen te maken met forse verkeershinder in Brabant. De A27 en A59 zijn van vrijdagavond tot maandagochtend voor een deel afgesloten door werkzaamheden en ook een deel van A58 is sinds donderdag dicht.

De afsluitingen zijn nodig voor verschillende werkzaamheden. Op en rond de Merwedebrug wordt onderhoud uitgevoerd aan de voegovergangen, vangrails en opleggingen van de brug. Op de A59 wordt er tijdens het weekend aan het asfalt gewerkt. Rijkswaterstaat adviseert reizigers als het niet nodig is, niet de weg op te gaan of te kijken of ze anders kunnen reizen. Als je toch de weg op gaat, houd dan rekening met een extra reistijd van dertig tot zestig minuten.

Afsluiting A27: vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur

De A27 is dit weekend dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem richting Utrecht. In de richting van Breda is de snelweg afgesloten tussen knooppunt Gorinchem en aansluiting Werkendam (23). Omleidingen worden met gele borden langs de weg aangegeven. Lokaal verkeer van en naar Altena kan via aansluiting Geertruidenberg (20) over de A27 tot aan Werkendam (23) rijden.

kan via aansluiting Geertruidenberg (20) over de A27 tot aan Werkendam (23) rijden. Automobilisten vanuit Utrecht richting Breda en andersom worden omgeleid via de A12, A20 en de A16.

en andersom worden omgeleid via de A12, A20 en de A16. Verkeer kan ook omrijden vanaf knooppunt Gorinchem via de A15, A2 en A59.

Verkeer richting Den Bosch wordt vanuit Utrecht omgeleid via de A12, A27 en A2.

wordt vanuit Utrecht omgeleid via de A12, A27 en A2. Vanaf knooppunt Zonzeel wordt verkeer richting Den Bosch omgeleid via de A16, A58 en A27. Tijdens de werkzaamheden is er altijd één van beide fietspaden op de Merwedebrug beschikbaar voor beide richtingen. Fietsers kunnen tijdens het weekend dus wel gewoon over de brug heen. Wel moeten zij een paar minuten omfietsen.

Omleidingskaart bij de afsluitingen tussen Hooipolder en Gorinchem van 6 tot 9 maart 2026 (foto: Rijkswaterstaat).

Afsluiting A59: vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur

Ook de A59 gaat dit weekend deels dicht. De snelweg richting Den Bosch is tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hooipolder gesloten. Verkeer vanuit Dordrecht (A16) en Roosendaal (A58) richting Den Bosch wordt omgeleid via de A16, A58 en A27 naar de A59.

Afsluiting A58: donderdagavond 21.00 tot maandagochtend 05.00 uur

Tot slot is de A58 voor een deel gesloten. De snelweg richting Bergen op Zoom is tussen knooppunt De Stok en knooppunt Zoomland dicht. Het verkeer op de A17 vanaf knooppunt Klaverpolder wordt omgeleid via de A59 en de A4 richting Bergen op Zoom .

. Het verkeer op de A58 vanuit Breda wordt omgeleid via de A17, A59 en de A4 richting Bergen op Zoom.

Omleidingskaart bij de afsluiting tussen knooppunt De Stok en knooppunt Zoomland van 5 tot 9 maart 2026 (foto: Rijkswaterstaat).