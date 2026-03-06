Navigatie overslaan

Drie gewonden bij frontale autobotsing in Tilburg

Vandaag om 17:05 • Aangepast vandaag om 17:46
De auto's raakten zwaar beschadigd bij het ongeluk (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Drie mensen zijn vrijdag gewond geraakt bij een frontale autobotsing in Tilburg. De twee auto's kwamen met elkaar in botsing op de Reeshofweg. Een van de gewonden kon ter plaatse worden behandeld. Een moeder en haar kind zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Allebei de bumpers van de auto's zijn helemaal kapot en de weg lag bezaaid met brokstukken na de botsing. De weg was enige tijd afgesloten. De auto's zijn weggesleept door een bergingsbedrijf.

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
