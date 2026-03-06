PSV legt assistent-trainer Lucius langer vast

PSV heeft het contract met assistent-trainer Theo Lucius verlengd tot de zomer van 2029. De 49-jarige oud-speler is sinds 2017 werkzaam bij PSV en maakt sinds 2024 deel uit van de technische staf van trainer Peter Bosz.

"Het is voor mij nog altijd een grote eer om voor een club als PSV te werken", zei Lucius in een persbericht . "Deze club zit diep in mijn hart. Ik heb het hier enorm naar mijn zin en de samenwerking binnen de huidige technische staf is top. We werken elke dag met veel energie en ambitie om het maximale uit de spelersgroep te halen."

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart was ook blij met de verlenging. "Als je Theo zegt, dan zeg je PSV. Zijn hart ligt hier, en hij levert ook nog een belangrijke bijdrage aan de club. Theo beschikt over een scherp analytisch vermogen: hij kan situaties uit een wedstrijd snel doorgronden en die vervolgens helder overbrengen op de groep en staf", aldus Stewart.

Lucius was als speler actief bij PSV tussen 1998 en 2006.