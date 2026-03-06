Navigatie overslaan

Jumbo roept zalmwrap terug om mogelijke fout op etiket  

Vandaag om 17:45 • Aangepast vandaag om 17:57
Een zalmwrap (foto: Jumbo).

Supermarkt Jumbo roept een voorgemaakte zalmwrap met roomkaas van eigen merk terug. Op het etiket staat mogelijk niet vermeld dat het product vis en tarwegluten bevat. Dat kan gevaarlijk zijn voor klanten met een allergie.

Bert van Doorn

Het gaat om Jumbo Wraphapje gerookte zalm met roomkaas met houdbaarheidsdatum tot 14 maart 2026. Klanten die het product hebben gekocht, kunnen het terugbrengen naar een winkel van Jumbo. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug. Een bonnetje is niet nodig.

