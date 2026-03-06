Hondje Doedel en baasje botsen met auto tegen boom in Oisterwijk

Hondje Doedel en zijn baasje zijn vrijdagmiddag in Oisterwijk tegen een boom gebotst. De man kwam net van de supermarkt toen hij de macht over het stuur verloor op de Hoevenseweg.

Het baasje van Doedel, een oudere man, wist niet precies hoe hij van de weg af was geraakt. Hij raakte bij het ongeluk gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hondje Doedel raakte niet gewond en is door een agent naar huis gebracht.

De auto van de man liep flinke schade op en zal later worden weggetakeld door een berger. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.