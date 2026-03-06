Vrees voor meer sluipverkeer in kernen Moerdijk door vrachtwagenheffing

Vrachtwageneigenaren moeten vanaf 1 juli 2026 een heffing betalen als zij over snelwegen, provinciale en gemeentelijke wegen rijden. De heffing geldt voor vrachtwagens met een gewicht van meer dan 3500 kilo, inclusief belading. Raadslid van Onafhankelijk Moerdijk Hans van Brenkelen vreest daardoor voor meer sluipverkeer in de kernen.

'Wij werden daar ook mee geconfronteerd' Hoewel de datum van 1 juli nog ver vooruit ligt, twijfelt hij of de gemeente al op de hoogte is van de maatregelen. “We willen er in een vroeg stadium aandacht op vestigen om te kijken wat de impact is op onze gemeente.” Zelf was hij tot voor kort nog niet op de hoogte. “Wij werden daar ook mee geconfronteerd.”

Vanwege de industrie in de gemeente Moerdijk rijdt er veel vrachtverkeer door en rondom de gemeente. Van Brenkelen is bang dat vrachtverkeer door de heffing voor alternatieve wegen gaat kiezen, waardoor er mogelijk overlast ontstaat. “Er is al veel sluipverkeer en dan zou daar ook nog vrachtverkeer bij gaan komen”, zegt hij tegen ZuidWest Update .

De heffing is ingevoerd door de onderheid en geldt op vrijwel alle snelwegen. Maar ook een aantal provinciale en gemeentelijke wegen. De maatregel is om vrachtverkeer te stimuleren over te gaan op duurzaam vervoer. Daarmee hoopt de overheid de CO2-uitstoot van vrachtwagens te verlagen.

Oplossingen

Van Brenkelen hoopt dat de maatregel er niet voor zorgt dat de leefbaarheid in de kernen daalt. Zevenbergschen Hoek loopt daar volgens hem al tegenaan. “We moeten proberen daar een sanctie op te zetten. Er staan nu ook op plekken borden met ‘verboden voor vrachtwagens’, wellicht dat we dat kunnen uitbreiden”, stelt het raadslid voor.

Aan het college vraagt hij nu of de risico’s al in kaart gebracht zijn. Maar ook of er verwachtingen zijn van een hogere verkeersdruk op kleinere wegen.

'Preventief aandacht op vestigen'

De maatregel geldt voor heel Nederland en daarom zou een samenwerking in de regio mogelijk iets kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld met de provincie Noord-Brabant. Met zijn vragen hoopt hij in ieder geval aandacht te vragen voor de komende regeling. “Preventief aandacht op vestigen.”