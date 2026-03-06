Vrijspraak moord Heezerweg en dure diesel: dit gebeurde vandaag

De dieselprijs die een record heeft bereikt en de vrijspraak van twee mannen voor de dodelijke schietpartij in Heezerweg. Dit zijn de verhalen die je deze vrijdag gelezen moet hebben.

Twee mannen zijn vrijgesproken voor de dodelijke schietpartij op de Heezerweg in Eindhoven in juli 2023. Misha W. (27) en Alireza B. (31) schoven elkaar de schuld in de schoenen, waardoor de rechtbank niet kon vaststellen wie daadwerkelijk de 34-jarige Utrechtse drugsdealer Fouad doodschoot. De mannen wilden een drugsschuld van 14.000 euro inlossen met een ripdeal, waarbij ze wiet kochten met nepgeld. W. kreeg wel 24 maanden cel voor diefstal en wapenbezit, B. vier maanden die hij al uitzat.



De dieselprijs stijgt razendsnel en nadert het record van 2,375 euro per liter uit 2022. Door de oorlog in het Midden-Oosten en problemen op vaarroutes zoals de Straat van Hormuz is er minder aanbod, terwijl de vraag in Europa groot blijft. Vooral zakelijke rijders met vrachtwagens en bussen krijgen te maken met tienduizenden euro's extra kosten per maand. Brandstofexpert Derk Foolen verwacht dat het record deze of volgende week wordt verbroken.



Dan naar Eersel. De gemeente draait en gaat toch fors meer woningen bouwen dan eerder besloten. Waar de gemeenteraad eerst tegen provinciale plannen inging en slechts 2.750 huizen wilde bouwen, lijkt men nu in te stemmen met 5.500 nieuwe woningen tegen 2040.



De keuze volgt op druk vanwege de groei van de Brainportregio en de behoefte aan woningen voor jongeren, senioren en expats. Alleen GroenLinks-PvdA hield voet bij stuk tijdens het kiezersdebat donderdagavond.



Er is ook nog rechtbanknieuws. Jeugdbrandweerleider Joey E. (31) uit Vlijmen is veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met voorwaarden voor het misbruiken en afpersen van bijna dertig meisjes tussen negen en zestien jaar. E. deed zich online voor als leeftijdsgenoot en perste meisjes af nadat hij naaktbeelden had verkregen.



Hij bekende openlijk zijn daden en zei opgelucht te zijn dat hij gestopt werd. De rechtbank beschouwt hem als verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een persoonlijkheids- en pedofiele stoornis.



Tot slot moeten twee organisatoren van de Highland Games in Geldrop taakstraffen krijgen van 140 en 100 uur, eist het OM. Tommy de B. en Robin B. worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Jan (65), die in augustus 2022 dodelijk werd getroffen door een metalen bal tijdens het hamergooien.



Het evenement vond plaats op een te kleine locatie zonder vergunning en zonder adequate veiligheidsmaatregelen. Beide mannen wijzen de verantwoordelijkheid van zich af, de rechtbank doet 20 maart uitspraak.



