Beroving chauffeur bedrijfsauto in Breda, man raakt gewond

Een chauffeur van een bedrijfsauto waarschuwde vrijdagavond de politie omdat hij door meerdere mensen bedreigd en bestolen zou zijn bij een bedrijf aan de Graaf Engelbertlaan in Breda. Hij zou hierbij ook gewond zijn geraakt.

Wat er zou zijn buitgemaakt, is vooralsnog niet naar buiten gebracht. Een signalement van de daders is ook nog niet bekendgemaakt.

Agenten hebben van het slachtoffer een verklaring opgenomen. Wie in de buurt was op het moment dat de beroving plaatsvond, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.