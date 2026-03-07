Navigatie overslaan

Beroving chauffeur bedrijfsauto in Breda, man raakt gewond

Vandaag om 05:48 • Aangepast vandaag om 09:46
De politie doet onderzoek aan de Graaf Engelbertlaan in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
De politie doet onderzoek aan de Graaf Engelbertlaan in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

Een chauffeur van een bedrijfsauto waarschuwde vrijdagavond de politie omdat hij door meerdere mensen bedreigd en bestolen zou zijn bij een bedrijf aan de Graaf Engelbertlaan in Breda. Hij zou hierbij ook gewond zijn geraakt. 

Wat er zou zijn buitgemaakt, is vooralsnog niet naar buiten gebracht. Een signalement van de daders is ook nog niet bekendgemaakt.

Agenten hebben van het slachtoffer een verklaring opgenomen. Wie in de buurt was op het moment dat de beroving plaatsvond, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. 

  • De beroving zou hebben plaatsgevonden bij een bedrijf aan de Graaf Engelbertlaan in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
    De beroving zou hebben plaatsgevonden bij een bedrijf aan de Graaf Engelbertlaan in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
  • Bij de beroving Graaf Engelbertlaan in Breda zouden meerdere mensen betrokken zijn geweest (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

