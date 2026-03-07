Navigatie overslaan

Automobilist negeert bord, rijdt bijna fietser aan en stopt midden op weg

Vandaag om 09:26 • Aangepast vandaag om 09:56
Foto: Instagram politie Den Bosch.
Foto: Instagram politie Den Bosch.

Een automobilist is vrijdagnacht gestopt door agenten van de politie Den Bosch. Die zagen dat de bestuurder een stopbord negeerde en vervolgens bijna een fietser aanreed. Daarop besloten ze hem te controleren.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de agenten de automobilist een stopteken gaven, stopte deze de auto midden op de weg. "Want jullie geven een stopteken, toch?"

De agenten lieten de bestuurder een speekseltest doen, maar hij bleek niet onder invloed. "Wel hebben we de bestuurder geadviseerd nog een aantal extra rijlessen te nemen..."

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.