Automobilist negeert bord, rijdt bijna fietser aan en stopt midden op weg
Vandaag om 09:26 • Aangepast vandaag om 09:56
Een automobilist is vrijdagnacht gestopt door agenten van de politie Den Bosch. Die zagen dat de bestuurder een stopbord negeerde en vervolgens bijna een fietser aanreed. Daarop besloten ze hem te controleren.
Toen de agenten de automobilist een stopteken gaven, stopte deze de auto midden op de weg. "Want jullie geven een stopteken, toch?"
De agenten lieten de bestuurder een speekseltest doen, maar hij bleek niet onder invloed. "Wel hebben we de bestuurder geadviseerd nog een aantal extra rijlessen te nemen..."
