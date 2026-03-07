Man breekt been op meerdere plaatsen bij opstootje in Breda

Bij een opstootje net buiten het Valkenbergpark in Breda is een man vrijdagnacht zwaargewond geraakt. Hij brak zijn been op meerdere plaatsen.

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De recherche onderzoekt wat de aanleiding was voor het opstootje en het aandeel van de verdachte daarin.

Ook op andere plaatsen in de binnenstad vonden kleine opstootjes plaats. Daar heeft de politie samen met handhavers de orde hersteld.