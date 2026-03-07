Door oorlog zijn Jan en Corine gestrand in Thailand: 'In de steek gelaten'

Een veertiendaagse groepsreis door Thailand: dat zagen Corine Polak (58) uit Made en Jan de Groot (69) uit Budel wel zitten. Ze boekten een groepsreis via TUI en vertrokken met 25 andere Nederlanders naar het Aziatische land. Met de reis achter de rug en de koffers weer ingepakt, kreeg het gezelschap te horen dat ze niet naar huis kunnen. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de vliegroute via Dubai hevig opgeschort. Daardoor zitten Corine en Jan vast in Thailand.

Aan de groepsreis door Thailand waar Corine en Jan aan deelnemen, lijkt maar geen eind te komen. Onprettig én onpraktisch: "De batterijen voor mijn gehoorapparaat raken op", vertelt Jan. "Ik had niet verwacht dat de we hier langer dan drie weken zouden zitten."

Vorige week zaterdag werd de terugvlucht van het reisgezelschap definitief geannuleerd. "We zijn toen met een bus naar de hoofdstad gebracht", vertelt Corine. "Daar brachten ze ons naar een hotel dat we al kenden. Sindsdien verblijven we daar." Het is al die tijd onduidelijk wanneer ze weer naar huis kunnen. "De onrust in de groep neemt toe", zegt Corine. "We zijn met een groep van 25 mensen, jong en oud. De leeftijd varieert van 16 tot 76 jaar", gaat Corine verder. "We zitten nu al een week langer dan gepland in Thailand en dat zorgt voor praktische problemen." Jan neemt het gesprek aan de telefoon over: "Ik heb een gehoorapparaat en in heel Thailand zijn er geen batterijen voor dat ding te krijgen. Ik had er niet op gerekend dat ik zoveel langer van huis zou zijn."

De groep spreekt volgens Jan en Corine twee keer per dag af in de lobby van hun hotel. Daar delen ze informatie met elkaar. De verdeling van informatie is niet helemaal gelijk, vinden de twee reizigers. "Sommige groepsleden hebben bij een fysiek TUI-kantoor geboekt. Zij hebben dus een contactpersoon. De meesten hebben online geboekt en zijn afhankelijk van de online helpdesk. Die helpt ons niet goed. We voelen ons in de steek gelaten", zucht Corine.

Thailand wordt op dit moment door TUI en de Nederlandse Overheid bestempeld als een veilig land. "We zitten dus gelukkig veilig", zegt Jan. "Het grootste nadeel is dat we daardoor niet op de prioriteitenlijst staan. Wij willen ook weer terug naar Nederland."