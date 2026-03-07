Navigatie overslaan

Automobilist slalomt over snelweg om op tijd vliegtuig te halen

Vandaag om 13:31 • Aangepast vandaag om 14:34
(Archieffoto: Karin Kamp)

Een automobilist met veel haast is zaterdag van de weg gehaald. Slalommend werd hij gespot door de politie Leijdal in Tilburg. Zij zagen de man flink hard rijden en hem bijzondere inhaalmanoeuvres maken. 

Toen ze hem lieten stoppen, vertelde de automobilist de agenten dat hij een vlucht moest zien te halen en dat hij daarom haast had. De man kreeg een bekeuring en kon daarmee zijn reis vervolgen. Of hij het vliegtuig op tijd heeft gehaald, is niet bekend. 

Foto: Instagram politie Leijdal.

