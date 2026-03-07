Advertentie
Fiets voor de trein gegooid, vierhonderd passagiers gestrand
Vandaag om 15:54 • Aangepast vandaag om 16:54
Een trein is zaterdagmiddag gestrand tussen Breda en Gilze-Rijen omdat er een fiets op het spoor werd gegooid toen de trein eraan kwam. De fiets kwam klem te zitten onder de trein.
In de trein zaten zo'n vierhonderd mensen. De brandweer heeft de fiets onder de trein vandaan gehaald. Daar was natuurlijk weinig meer van over. De spoorwegovergang was even afgesloten.
ProRail heeft de trein gecontroleerd en alle reizigers konden na ongeveer anderhalf uur hun weg in dezelfde trein weer vervolgen.
Rond kwart over vier werd het treinverkeer op het traject weer hervat. De politie is nog op zoek naar de dader(s).
