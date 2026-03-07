Wilco (27) draagt een toupet door terugtrekkend haar: ‘Kaal kan altijd nog’

Op de middelbare school krijgt Wilco Zonneveld (27) uit Uden last van een terugtrekkende haarlijn. Omdat hij zijn donkere lokken nog niet kwijt wil, draagt hij daarom al sinds jonge leeftijd een toupet. “Voor kaal zijn, ben ik te ijdel.”

“Ik voel me nu echt oud”, zegt Wilco, terwijl hij zijn kale kruin zaterdagmiddag bekijkt in de spiegel van Wingens Haarwerken in Oss. Zijn eigen haar, aan de zijkant van zijn hoofd, is zojuist zorgvuldig bijgeknipt door kapster Rosalie. Met een tondeuse is zijn kruin aangepakt. De kale plek wordt straks afgedekt met een toupet.

“Omdat mijn haargrens een stuk opschoof, werd ik veel ouder ingeschat."

Als Wilco zestien is, merkt hij dat zijn haarlijn flink terug begint te trekken. Klasgenoten maken er veel grappen over, onder meer in het eindexamenjaarboek. Daarin worden allerlei vragen gesteld, zoals wie er als eerste kaal wordt. “Mijn naam staat fier bovenaan”, lacht Wilco. Om zijn kaalheid te verbergen, draagt hij lange tijd petjes en onderzoekt hij de mogelijkheden voor een haartransplantatie. Zijn haar is daar dan al te slecht voor, dus komt hij er niet voor in aanmerking. "En omdat mijn haargrens een stuk opschoof, werd ik veel ouder ingeschat dan dat ik ben”, vervolgt de 27-jarige Udenaar, die inmiddels als verslaggever voor Omroep Brabant werkt.

“Je gaat best wel kaal naar de kapper en komt terug met een volle bos haar."

Dan maar kaal door het leven? Nee, dat heeft Wilco liever niet. Uiteindelijk is het zijn kapper die met een oplossing komt: een toupet, oftewel een haarwerk. Wilco kent het niet, maar wordt meteen enthousiast van het idee. “Je gaat best wel kaal naar de kapper en komt terug met een volle bos haar.” De eerste keer met een toupet, herinnert Wilco zich nog goed. “Toen ik in de spiegel keek, schrok ik een beetje. Ik had opeens weer haar”, blikt hij terug. “Je ziet het verschil zo erg. Ik voel me daar wel lekkerder bij.” Ondanks zijn jonge leeftijd, schaamt Wilco zich niet. “Het valt tegenwoordig niet meer op dat je een toupetje draagt”, zegt hij. De tijd van het ‘marmotje’ van de Tilburgse cabaretier Marc-Marie Huijbregts behoort inmiddels al lang tot het verleden.

Kapster Rosalie werkt Wilco's toupet bij (foto: Niek de Bruijn)

En Wilco is zeker niet de enige die op jonge leeftijd een toupet heeft. Dat ziet Peter Wingens ook in zijn zaak in Oss. “Jongens tussen de twintig en dertig zijn de grootst groeiende groep”, zegt hij, terwijl hij met een kwastje lagen lijm aanbrengt op het hoofd van Wilco. Ook mensen met kale plekken, dunner wordend haar of haarverlies door chemotherapie of de haaruitvalziekte alopecia komen voor haarwerken naar de kapsalon. Voor zijn stukje haar, moet Wilco wel veel over hebben. Elke vijf weken moet het worden schoongemaakt en na tien weken krijgt hij een nieuwe toupet. Dat kost al gauw vijfhonderd euro. “Het is wel een flink kostenplaatje.” Zijn haren er helemaal afscheren en daarmee kosten besparen, ziet Wilco nog niet zitten. “Ik ben ijdel genoeg om lekker met mijn haar bezig te zijn", zegt hij, terwijl Peter zijn nieuwe coupe vastplakt. "Kaal worden kan altijd nog.”